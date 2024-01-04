ميلان وروما يطاردان نجم "أسود الأطلس"

ذكر تقارير إعلامية أن الدولي المغربي نايف أكرد مدافع ويست هام الإنجليزي دخل دائرة اهتمام قطبي الدوري الإيطالي إي سي ميلان وروما.

وقال الإعلامي ووكيل اللاعبين فابريزيو رومانو إن هناك أندية سعودية تواصلت مع ويست هام لضم نايف أكرد.

وتابع، "استفسر روما وميلان أيضاً عن التعاقد مع اللاعب، ولكن لن تكون الصفقة ممكنة من الناحية المالية لأن ويست هام لن يقبل مقترحات الإعارة".

وكان اتحاد جدة قد حاول التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي وقد يعود مجدداً بجانب أندية أخرى من الدوري السعودي.

ويعد أكرد من الدعائم الأساسية لفريق وست هام وكذا المنتخب المغربي الذي يشارك في كأس أمم أفريقيا، ويعول على ثنائية أكرد وغانم سايس في تحصين دفاعات "أسود الأطلس" في العرس الأفريقي.