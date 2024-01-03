أردوغان يدعم السعودية في أزمة السوبر التركي

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردود الفعل على إلغاء مباراة كأس السوبر التركي في السعودية، بأنها مبادرة تخريبية واضحة.

قال أردوغان خلال مناسبة عامة في أنقرة: "في الصيف كانت هناك حملة تحاول تدمير السياحة، والآن نرى أنهم بدعم من أحزاب المعارضة يحاولون القيام بشيء مماثل من خلال الرياضة".

وأضاف: "ليس من قبيل الصدفة أن موجة الكراهية هذه موجهة ضد دولة شقيقة تعد واحدة من أكبر شركائنا التجاريين وتستثمر في تركيا، وكانت إلى جانبنا خلال الزلزال في فبراير الماضي".

وأصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بياناً ذكر فيه أن عرض لعب كأس السوبر في الرياض جاء من شركة إس إم سي السعودية، موضحاً أن الرئيس التركي لم يشارك في المبادرة.