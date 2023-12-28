المنتخب التونسي بدون لاعب مانشستر يونايتد في كأس أفريقيا

أعلن مدرب منتخب تونس جلال القادري في مؤتمر صحفي يوم الخميس، عن قائمة "نسور قرطاج" النهائية استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في ساحل العاج مطلع العام الجديد.

وشهدت القائمة بعض المفاجآت، وأبرزها غياب لاعب خط الوسط حنبعل المجبري المحترف في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد القادري أن حنبعل هو من طلب عدم مشاركته في كأس أمم إفريقيا بسبب ظرف خاص جدا له مع مانشستر يونايتد يحدد مستقبله الكروي.

ويبلغ حنبعل من العمر 20 عاما ويعتبر من أبرز المواهب التونسية الصاعدة في ملاعب كرة القدم، ولعب مع مانشستر يونايتد هذا الموسم تسع مباريات سجل فيها هدفا.

وينتهي عقد حنبعل مع يونايتد مع نهاية الموسم الحالي.

قائمة منتخب تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان (الحزم السعودي) - بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) - معز حسن (الإفريقي).

خط الدفاع: منتصر الطالبي (لوريون الفرنسي) - ياسين مرياح (الترجي) - علاء غرام (الصفاقسي) - حمزة الجلاصي (النجم) - وجدي كشريدة (انتروميتوس اليوناني) - يان فاليري (أونجيه الفرنسي) - علي معلول (الأهلي المصري) - علي العابدي (كون الفرنسي) - أسامة الحدادي (غروث فورت الألماني).

خط الوسط: إلياس السخيري (إنترخت فرنكفورت) - عيسى العيدوني (يونيون برلين) - محمد علي بن رمضان (فرينفاروش المجري) - أنيس بن سليمان (شيفيلد يونايتد) - حمزة رفيعة (ليتشي) - محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري) - حسام تقا (الترجي).

خط الهجوم: يوسف المساكني (العربي القطري) - إلياس العاشوري (كوبنهاغن) - سيف الله اللطيف (وينترتور السويسري) - نعيم السليتي (الأهلي قطر) - بسام الصرارفي (النادي الأفريقي) - طه ياسين الخنيسي (الكويت) - هيثم الجويني (الملعب التونسي) - مرتضى بن وناس (قاسم باشا).