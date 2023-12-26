الأهلي يتأهل إلى نهائي السوبر بالسيناريو المرعب.. يواجه فيوتشر على اللقب

تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر بالسيناريو المرعب المفضل لديه بفوزه في الوقت القاتل على سيراميكا كليوباترا 1-0.

ويصطدم "الأحمر" مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا 1-0، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة، على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

سجل الهدف الوحيد في اللقاء بالوقت القاتل 90+4، نجم "المارد الأحمر" إمام عاشور، في المقابل يلتقي سيراميكا مع بيراميدز في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتعرض حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، لإصابة أجبرته على الخروج من المباراة، وطلب التبديل، بعدما بدا أنه يعاني من إصابة عضلية خلال الشوط الأول، ليشارك الحارس البديل مصطفى شوبير بدلاً منه في الدقيقة 36.