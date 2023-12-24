كلوب يصيب لاعب ليفربول بطريقة كارثية (فيديو)
تعرض مدافع ليفربول كوستاس تسيميكاس، للإصابة بعد اصطدامه بمدربه الألماني يورغن كلوب خارج خط الملعب خلال المباراة أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.
والتحم تسيميكاس مع بوكايو ساكا مهاجم آرسنال قبل أن يتعثر في مدربه كلوب الذي سقط فوقه.
وبعد تلقيه العلاج جرى نقل تسيميكاس إلى خارج الملعب، حيث بدا وأنه يعاني من إصابة في الكتف، وشارك جو غوميز بدلاً منه في الدقيقة 35.
وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن اليوناني كوستاس أصيب بكسر في عظم الترقوة خلال المباراة ما يهدد بغيابه لفترة طويلة عن الفريق في الفترة المقبلة.
سقوط كلوب— 👑 Eyad.A.F👑 (@Eyadland_sa) December 23, 2023
أرسنال وليفربول.. كلوب يسقط بشكل كوميدي بعد اصطدامه بلاعبه تسيميكاس
شهدت مباراة ارسنال وليفربول على موقف كوميدي بين الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز ولاعبه اليوناني كوستاس تسيميكاس بعد صدام الأخير مع بوكايو ساكا جناح أرسنال.
تدخل بوكايو ساكا جناح أرسنال مع تسيميكاس… pic.twitter.com/1sOEaCamCJ
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