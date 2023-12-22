تعرف على مواعيد مباريات الجمعة.. نهائي مونديال الأندية الأبرز
تقام مجموعة من المباريات القوية الجمعة، أبرزها نهائي كأس العالم للأندية 2023 الذي يجمع مانشستر سيتي الإنجليزي مع فلومينينسي البرازيلي.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم:
كأس العالم للأندية
18:30أوراوا ريد دياموندز -- : -- الأهلي (المركز الثالث)
22:00مانشستر سيتي-- : -- فلومينينسي (النهائي)
الدوري الإنجليزي
00:00أستون فيلا-- : --شيفيلد يونايتد
الدوري الإيطالي
21:30ساسولو-- : --جنوى
21:30إمبولي -- : -- لاتسيو
23:45ساليرنيتانا-- : --ميلان
23:45مونزا -- : -- فيورنتينا
دوري روشن السعودي
19:00الأخدود-- : --الشباب
19:00الحزم-- : --الأهلي
19:00النصر-- : --الاتفاق
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