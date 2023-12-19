ميسي يواجه فريق طفولته في مباراة ودية

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه طفولته نيولز أولد بويز بعدما وافق الأخير على خوض مباراة ودية أمام إنتر ميامي الاميركي الذي يدافع عن ألوانه بطل مونديال قطر في فبراير المقبل.

وأعلن النادي الاميركي الذي انضم إلى صفوفه ميسي في يوليو الماضي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، الاثنين أنه سيستضيف النادي الأرجنتيني في ملعبه بميامي في 15 فبراير.

يقع مقر فريق نيولز أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث وُلد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل ان ينضم إلى برشلونة الإسباني في سن الـ 13 عامًا.

كما يتحدر الارجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو، مدرب إنتر ميامي الحالي، من روزاريو ودافع عن قميص النادي في ثلاث محطات قبل أن يشرف عليه كمدرب في العام 2012.

وقال مارتينو «أنا متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيولز أولد بويز في ميامي. ستكون هذه مباراة خاصة بسبب كل ما يعنيه نيولز أولد بويز بالنسبة لي».

وأضاف «ستكون أيضًا فرصة جيدة للاستعداد لموسم يعد بأن يكون مثيرًا».

وستكون ودية إنتر ميامي المباراة الأخيرة في برنامجه التحضيري للموسم الجديد، علما أنه سيواجه أيضاً ضمن استعدادته منتخب السلفادور في سان سلفادور في 19 يناير.

كما سيخوض ميسي ورفاقه مباراتين وديتين في السعودية بمواجهة النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء أطلق عليه المنظمون لقب «الرقصة الأخيرة» والهلال (بين 29 يناير والاول فبراير)، قبل أن يسافر الى هونغ كونغ فطوكيو.