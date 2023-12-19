الأهلي المصري يفشل في التأهل إلى نهائي المونديال.. 6 مرات يخسر في نصف النهائي (صور)

ودع الأهلي المصري بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في السعودية من دور نصف النهائي، عقب خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي، بثنائية نظيفة.

وفشل "الأحمر" في التأهل إلى النهائي عبر تاريخه رغم مشاركته 9 مرات، بينما ودع نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه، أمام أندية إنترناسيونال وكورينثيانز وبالميراس وفلومينينسي البرازيليين وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني.

وأنهى الفريقان معاً الشوط الأول من المباراة التي احتضنها إستاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، بالتعادل السلبي، بعد أن تفنن لاعبو الفريقين في تضييع الفرص.

وجاء الشوط الثاني على نفس منوال الأول، قبل أن ينهي النجم المخضرم مارسيلو المباراة بحصوله على ضربة جزاء، انبرى لها بنجاح المهاجم جون أرياس في الدقيقة 71.

ومع اقتراب الشوط الثاني من نهايته، وتحديداً في الدقيقة 90، أجهز جورج كينيدي الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني على آمال الأهلي المصري في العودة في نتيجة المباراة، بعد أن سجل الهدف الثاني لبطل كوبا ليبرتادوريس.

وبهذه الخسارة، ودع بطل إفريقيا وممثل العرب المتبقي بطولة كأس العالم للأندية من دور النصف نهائي.

في المقابل، كرس فلومينينسي هيمنة الفرق البرازيلية على مواجهات الأهلي في مونديال الأندية، وضمن التأهل إلى نهائي البطولة في انتظار الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وأوراوا ريد ستارز الياباني بطل آسيا في نصف النهائي الثاني.