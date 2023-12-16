وليد الفراج: كنا بنهزر يا مصريين.. الأهلي سدد جميع فواتير اتحاد جدة مع "البقشيش" (فيديو)
علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على الانتصار الكبير الذي حققه الأهلي المصري على اتحاد جدة 3-1 في كأس العالم للأندية، مؤكداً أنه كان يمزح مع الجمهور المصري.
قال الفراج في برنامج "أكشن مع وليد" إن الأهلي تفوق بجدارة على "النمور" بينما تحدث مازحاً: "كنا بنهزر معاكم يا مصريين، الواحد ما يعرفش يهزر معاكم، ثلاثة".
وأضاف: "اتحاد جدة كان يتفوق في الماضي على الأهلي، ولكن "الأحمر" سدد جميع الفواتير الماضية إلى جانب "التبس" البقشيش".
وأشار ساخراً إلى أن الأندية السعودية تطورت في نتائجها مع الأهلي، بعدما خسر الهلال بأربعة أهداف دون رد في مونديال الأندية أيضاً، بينما خسر الاتحاد بنتيجة أقل بثلاثة أهداف مقابل هدف.
#وليد_الفراج لمشجعي الأهلي المصري : أنا كنت أمزح معكم ، 3 وكنا بنمزح 😅 وما تترقع في التحكيم او غيره .. الفانلة الحمرا ما لهاش حل 🔥 .. الأهلي سدد الفواتير التاريخية#أكشن_مع_وليد#الاتحاد_الأهلي_المصري— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 15, 2023
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