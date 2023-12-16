موعد لقاء الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية

يخوض الأهلي المصري مواجهة تاريخية ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما بلغ بطل إفريقيا المربع الذهبي بتغلبه على الاتحاد السعودي 3-1.

ورغم أنها المرة السادسة التي يلعب فيها العملاق القاهري نصف النهائي، ولكنه يأمل "الأحمر" أن يحقق إنجازاً تاريخياً بتأهله للمرة الأولى إلى النهائي، بعدما سبق له الحصول على الميدالية البرونزية 3 مرات.

وتقام المباراة المرتقبة الإثنين المقبل على استاد الجوهرة المشعة في جدة الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت أبوظبي.