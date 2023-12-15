مونديال الأندية: غوارديولا يُشكّك بجاهزيّة هالاند

شكّك الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم، بجاهزية مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد ترجيح غيابه عن مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا. هدّاف السيتي الذي سجّل 19 هدفاً هذا الموسم، غاب عن المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه على لوتون تاون 2-1 الأحد، كما غاب أيضاً عن فوز فريقه على النجم الأحمر الصربي 3-2 الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويُعاني هالاند من إصابة في قدمه كان قد تعرّض لها خلال الخسارة أمام أستون فيلا 0-1 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري. وقال غوارديولا إن حالته ستُقيّم من قِبل الأطبّاء قبل اتخاذ قراره حول إمكانية استدعائه. ومن المقرّر أن يُسافر سيتي بطل أوروبا إلى السعوديّة بعد مباراة السبت، حيث يسعى إلى إضافة لقب كأس العالم للأندية إلى ثلاثيّة الموسم الماضي، بعد فوزه أيضاً بلقبي الدوري والكأس. ويواجه فريق المدرب الإسباني في نصف النهائي الثلاثاء، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا الفائز اليوم على ليون المكسيكي بطل كونكاكاف.

وقال غوارديولا إن هالاند "تلقّى العلاج خارج النادي. نأمل أن يتمكّن من السفر إلى السعوديّة وسنرى ما إذا كان قادراً على اللعب في المباراة الأولى أو الثانية، أو عندما نعود. لا أعتقد أنه سيلعب (ضد بالاس) ولكن ربما يفاجئني". وأضاف "(الإصابة) ليست كسراً بل مجرّد إجهاد. في بعض الأحيان يتعافى اللاعبون بسرعة وبعضهم يحتاج إلى فترةٍ أطول. يوماً بعد يوم، أسبوعاً بعد أسبوع، سنرى كيف يشعر، وفي اللحظة التي لا يشعر فيها بالألم سيلعب".