هالاند وميسي ومبابي مرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023. وضمت القائمة النهائية للمرشحين النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي. وسيتم الكشف عن هوية أفضل لاعبة في العالم خلال حفل الجوائز السنوي لفيفا في 15 يناير 2024 في لندن. وتُمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً على مستوى الرجال في الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023.

وجرى ترشيح 12 لاعبًا في البداية لجائزة أفضل لاعب في العالم من فئة الرجال، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء، ومن هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من: مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفيي كرة القدم التابعين للاتحادات الوطنية، والمشجعين الذين صوتوا عبر موقع فيفا الرسمي.