أفضل لاعب في إفريقيا يصدم عمالقة أوروبا.. سيجدد عقده مع نابولي

أكدت وسائل إعلام إيطالية أن رئيس نادي نابولي دي لورينتيس توصل إلى اتفاق نهائي مع وكيل اللاعب فيكتور أوسيمين بشأن تمديد عقده مع بطل "الكالتشيو" ليوجه صدمة قوية إلى عمالقة أوروبا الطامعين في كسب خدماته.

وقالت صحيفة سكاي سبورت إن وكيل الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين التقى مع رئيس نادي نابولي دي لورينتيس اليوم الأربعاء، لمناقشة تمديد العقد.

وأضافت أن الطرفان اتفقا على عقد جديد يمتد حتى 2026.

وذكرت الصحيفة أن عقد فيكنور أوسيمين (24 عاماً) مهاجم فريق الجنوب الجديد سيتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 140 مليون يورو.

كما أكدت أن راتب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي وأفضل لاعب في إفريقيا، سيعرف زيادة كبيرة.