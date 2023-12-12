ميسي يواجه رونالدو في السعودية

يتجدد الصراع بين الأسطورتين، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حين يلتقي إنتر ميامي الأمريكي مع النصر السعودي في مباراة ودية في السعودية في فبراير المقبل.

وأعلن إنتر ميامي المملوك جزئيا للأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام، عن إضافة مباراة جديدة خلال جولته الشتوية، حيث سيواجه النصر في السعودية يوم الاول من فبراير المقبل بعد ملاقاة الهلال السعودي يوم 29 يناير المقبل ضمن كأس موسم الرياض.

والتقى ميسي الأسطورة السابق لبرشلونة الإسباني ورونالدو الأسطورة السابق لريال مدريد في 35 مواجهة سابقة خلال مسيرتهما، وانتهت 16 مباراة من بينها بفوز فريق ميسي مقابل عشرة انتصارات لفريق رونالدو، وانتهت باقي المواجهات بالتعادل.

وسجل ميسي 21 هدفا خلال المواجهات أمام رونالدو، مقابل تسجيل الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال 20 هدفا.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، فإن الصراع بين ميسي ورونالدو هيمن على كرة القدم العالمية في آخر 15 عاما، وسيطر الثنائي فيما بينهما على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بين عامي 2008 و2017، حيث حصد ميسي الجائزة ثمان مرات مقابل خمس جوائز لرونالدو.