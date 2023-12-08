"إنتر ميسي" يزور آسيا للمرة الأولى

يخوض إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة ودية في هونغ كونغ في فبراير المقبل، وذلك ضمن جولته الدولية الاولى على الإطلاق، حسب ما أفاد النادي الخميس.

وقال انتر ميامي إنّ النادي سيواجه تشكيلة من أفضل اللاعبين في دوري الدرجة الأولى في هونغ كونغ في 4 فبراير.

وقال خورخي ماس مالك إنتر ميامي في بيان "نحن متحمسون للغاية لزيارة هونغ كونغ وآسيا للمرة الأولى".

وتابع "منذ البداية، حرصنا على أن نكون ناديًا عالميًا في إنتر ميامي. هذه فرصة رائعة للقيام بذلك، ونأمل في تحفيز وإلهام مشجعي إنتر ميامي الجدد في هونغ كونغ وفي جميع أنحاء آسيا".

من جهته، قال ديفيد بيكهام المالك المشارك لنادي انتر ميامي والذي سبق ان لعب في هونغ كونغ عام 2003 برفقة ناديه الجديد آنذاك ريال مدريد الاسباني، إنّ النادي يتطلع قدمًا للعب في "مدينة جميلة وعلى مسرح رياضي عظيم".

وأضاف بيكهام "طوال مسيرتي، قضيت الكثير من الوقت في آسيا، وأنا سعيد للغاية لإتاحة الفرصة لي لجلب إنتر ميامي لخوض أول مباراة لنا في الجولة الدولية في هذه المدينة الرائعة".

ويأتي الاعلان بعد ان ألغى النادي الاميركي الشهر الماضي جولته التي كانت تشمل خوض مباراتين وديتين في الصين، مكتفيا بالاشارة الى "ظروف غير متوقعة في الصين".