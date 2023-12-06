الكشف عن مهلة ريال مدريد لمبابي للرد على عرضه

أكدت صحيفة "أس" الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد، أن "الملكي" قرر رسميا التقدم بعرض إلى نجم هجوم باريس سان جرمان، الفرنسي كيليان مبابي، مع أول تاريخ رسمي يسمح له بذلك، وهو الأول من يناير المقبل، حيث ستبدأ الستة أشهر الأخيرة من عقد مبابي مع باريس، والذي ينتهي يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة إن النادي لا يريد الدخول في مفاوضات شاقة وطويلة، وأنه قرر تقديم عرضه إلى مبابي في الأول من يناير، وأنه سيمنحه مهلة أخيرة للرد، بتاريخ 15 يناير، بعدها لن تكون هناك أي عروض أو اتصالات بين الجانبين في حال لم يرد مبابي على العرض المدريدي.

ومن المتوقع أن يكون العرض سخيا للغاية، خاصة وأنه يتعلق بتفاصيل حقوق الصورة الخاصة بمبابي، والذي يتوقع أن تكون مناصفة بينه وبين النادي، بجانب مكافأة توقيع عقد، كون انتقاله في حال تم سيكون مجانا إلى مدريد، ولن يحصل من ورائه باريس على شيء.