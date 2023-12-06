رغم انضمامه منذ فترة قصيرة.. ميسي رياضي العام في أميركا

توج لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجدداً بلقب "رياضي العام" الذي تمنحه مجلة تايم الأميركية سنوياً، رغم انضمامه منذ فترة قصيرة إلى إنتر ميامي.

وقالت المجلة: "لقد تمكنا من القيام بما كان يبدو مستحيلاً في السابق: تحويل الولايات المتحدة إلى بلد لكرة القدم".

ويتضمن المقال الذي خصصته مجلة تايم العديد من الصور التي يظهر فيها ميسي وهو يرتدي الزي الوردي لفريق إنتر ميامي وهو النادي الذي انضم إليه في يوليو من هذا العام، ولا يظهر في أي منها بقميص المنتخب الأرجنتيني.

وتؤكد المجلة أن ميسي هو "أعظم لاعب على قيد الحياة، وربما أفضل من لعب على الإطلاق الرياضة الأكثر شعبية في العالم"، ويسلط الضوء على كيف اجتذب وجوده الآلاف إلى ملاعب كرة القدم الأميركية، والملايين ليصبحوا متابعين لكرة القدم الأمريكية.

وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، فقد زاد الحضور الجماهيري في ملعب إنتر ميامي بنسبة 40% منذ وصول ميسي، ويبلغ متوسط ​​عدد المتفرجين الآن 30 ألف متفرج في المباراة الواحدة، رغم أنه وصل إلى 61 ألفاً و124 في مباراة في أكتوبر الماضي.