غوارديولا يتوقع فوز سيتي بالدوري الإنجليزي رغم التعثرات الأخيرة

توقع المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن يفوز فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الرابعة توالياً في انجاز قياسي، وذلك رغم فشله في تحقيق الفوز خلال المراحل الثلاث الماضية.

واكتفى سيتي بالتعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة مع تشلسي وليفربول وتوتنهام، ما جعله يتراجع الى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر، وذلك قبل مواجهته الصعبة الأخرى الأربعاء على ملعب أستون فيلا الرابع الذي فاز بمبارياته البيتية الـ13 الأخيرة.

وعلى غير عادته، بدا سيتي هشاً على الصعيد الدفاعي بتلقيه ثمانية أهداف في المباريات الثلاث الأخيرة، وقد أقر غوارديولا أن فريقه الفائز بثلاثية الموسم الماضي يحتاج الى تحسين دفاعه لكنه قال إنهم لم يخسروا الكثير من المباريات.

رغم التعادلات الثلاثة، كان الإسباني واثقاً بأن رجاله يسيرون على الطريق الصحيح نحو أن يصبحوا أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بأربعة ألقاب على التوالي.

وقال في مؤتمر صحافي الثلاثاء «الدافع هو أن نقوم بذلك بشكل أفضل. لقد تعلمت من حيث أتيت أنه إذا كنت تريد الفوز عليك أن تفعل ذلك بشكل أفضل من المنافس. علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير. علينا أن نحاول ألا نستقبل أي فرص أو أهداف».

وتابع «إذا سألتموني رأيي، فشعوري اليوم هو أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. إذا لعبنا على مستوى ليفربول أو توتنهام فسنفوز به مرة أخرى. الناس لا يصدقون ذلك بعد ثلاثة تعادلات، لكننا سنفعل ذلك مرة أخرى، مع العلم أن الأمر ليس سهلاً لأن أي فريق لم يحقق ذلك حتى الآن (أربعة ألقاب متتالية)».

سيكون سيتي من دون لاعب الوسط الإسباني الموقوف رودري، فيما يعود المدافع جون ستونز بعد تعافيه من الإصابة.

وكشف غوارديولا أنه قد يدفع بستونز للعب في خط الوسط من أجل تعويض رودري الذي «لا ننكر مدى أهميته، لكنه ليس هنا، موقوفًا، مثل جاك (غريليش). بالتالي، سنجد الحل الأفضل للمنافسة ضد أستون فيلا».