3 قمم نارية في الدوريات الأوروبية.. تعرف إلى أبرز مباريات الأحد

تشهد الدوريات الأوروبية مجموعة من المباريات القوية اليوم الأحد، أبرزها 3 قمم نارية ستجمع مانشستر سيتي مع توتنهام وبرشلونة مع أتلتيكو مدريد ونابولي مع إنتر ميلان.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد بتوقيت الإمارات

الدوري الإنجليزي

18:00بورنموث-- : --أستون فيلا

18:00تشيلسي-- : -- برايتون

18:00وست هام يونايتد-- : --كريستال بالاس

18:00ليفربول-- : --فولهام

20:30مانشستر سيتي-- : -- توتنهام

الدوري الإسباني

17:00ريال مايوركا-- : --ديبورتيفو ألافيس

19:15ألميريا -- : -- ريال بيتيس

21:30إشبيلية -- : -- فياريال

00:00برشلونة-- : --أتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي

15:30ليتشي-- : --بولونيا

18:00فيورنتينا-- : --ساليرنيتانا

18:00أودينيزي-- : --هيلاس فيرونا

21:00ساسولو-- : --روما

23:45نابولي -- : -- إنتر ميلان