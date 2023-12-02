قرعة كأس أوروبا «ألمانيا 2024» اليوم

يترقب عشاق كرة القدم سحب قرعة نهائيات كأس أوروبا 2024، التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، المقررة اليوم، في مدينة هامبورغ الشمالية ثاني أكبر المدن الألمانية.

ويمثل هذا الحدث بداية العد العكسي للمنتخبات الـ20 التي تأهلت حتى الآن، إلى جانب ألمانيا المضيفة، إضافة إلى ثلاثة منتخبات إضافية ستنضم إليها في مارس المقبل في الملحق المؤهل إلى النهائيات.

ووزعت المنتخبات على أربعة مستويات على الشكل التالي:

توزيع المنتخبات

المستوى الأول:

- ألمانيا (مضيفة)، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.

المستوى الثاني:

- المجر، تركيا، رومانيا، الدنمارك، ألبانيا، النمسا.

المستوى الثالث:

- هولندا، أسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، تشيكيا.

المستوى الرابع:

- إيطاليا، صربيا، سويسرا، الفائز بالملحق الأول، الفائز بالملحق الثاني، الفائز بالملحق الثالث.