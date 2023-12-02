السعودية تستضيف نهائيات أول نسختين في دوري أبطال آسيا الجديد

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، إن «السعودية ستستضيف نهائيات أول نسختين في دوري أبطال آسيا الجديد، الذي سينطلق في العام المقبل».

وستحلّ البطولة القارية الجديدة للأندية محل النسخة الحالية، بداية من سبتمبر العام المقبل، بمشاركة أفضل 24 نادياً في القارة، تقسم إلى مجموعتين يتم التنافس فيهما بنظام الدوري في شرق وغرب القارة.

وستتنافس الفرق للصعود لدور الـ16، من خلال مواجهتين: واحدة للذهاب، وأخرى للإياب، بينما تصعد الفرق الثمانية الفائزة لجولة النهائيات، التي ستقام في مكان واحد، وتشمل: (أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي)، من خلال مواجهة واحدة في كل مرحلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة لبطولات الأندية في آسيا، التي تضمّنت أيضاً رفع قيمة الجائزة الأولى للبطولة القارية الأولى للأندية إلى 12 مليون دولار، بعد أن كانت أربعة ملايين فقط.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان: «إن السعودية فازت بحقوق استضافة أول نسختين من نهائيات البطولة الجديدة، بعد تفوقها على عرض قدمه الاتحاد العراقي للعبة الشعبية، بعد تقييم الجوانب الخاصة بالبنية الأساسية وأماكن الإقامة».

وأضاف بيان الاتحاد أن «السعودية حصلت وبصفة مؤقتة على حقوق الاستضافة لثلاثة أعوام إضافية، على أن يتأكد هذا بعد تقييم الأداء في في النسختين الأوليين».