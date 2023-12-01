عقب هدفه في الدوري الأوروبي.. محمد صلاح يقترب من إنجاز أسطوري جديد

كشفت صحيفة شبكة "بي بي سي" البريطانية عن أن النجم المصري محمد صلاح اقترب من تحقيق إنجاز تاريخي جديد، بعدما أحرز هدفاً في مرمى لاسك لينز في الدوري الأوروبي في اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول 4-0.

وقالت الشبكة إن صلاح على بعد هدف من المئوية التهديفية الثانية بقميص ليفربول، وذلك عقب وصوله لهدفه رقم 199 في مختلف البطولات.

وأضافت: "سيصبح النجم المصري قريبا خامس لاعب في تاريخ الريدز، يصل إلى 200 هدف، متفوقا على العديد من الأساطير الذين لم يحققوا هذا الإنجاز، على رأسهم ستيفن جيرارد صاحب الـ 186 هدفا.

وأشارت إلى أن صلاح أحرز 20 هدفاً في آخر 19 مباراة خاضها في ملعب أنفيلد مع ليفربول.