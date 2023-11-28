رونالدو يجبر الحكم على إلغاء ركلة جزاء.. وإصابة خطرة في رقبة النجم البرتغالي (فيديو)
تقمص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دور البطولة في لقاء النصر السعودي مع بيرسبوليس الإيراني الذي انتهى بتعادلهما من دون أهداف، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.
ورفض "صاروخ ماديرا" الحصول على ركلة جزاء احتسبها له الحكم، بعدما أكد رونالدو أنه سقط من دون تدخل لاعب الفريق الإيراني، في مشهد نال استحسان لاعبي بيرسبوليس.
👏 El gesto de Cristiano Ronaldo— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 27, 2023
😱 Le pitan a favor un penalti que no es y le dice al árbitro que lo anule
📹 @demarkesports pic.twitter.com/hN0VqqBAYF
في المقابل تعرض النجم البرتغالي لإصابة مقلقة قبل 4 أيام من "الديربي" المرتقب أمام الهلال في الدوري السعودي.
وغادر قائد النصر مواجهة بيرسبوليس المباراة في الدقيقة 78 دون أن يجلس على مقاعد البدلاء، وسط مخاوف من خطورة الإصابة عقب سقوط حارس المرمى على رقبته.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨|— خلدون و يُنادى توكس (@twxx70) November 27, 2023
اصـابة كرستيانو رونـالدو وخرج في الدقيقة 75 للاصابه 💔
- اللقاء القادم امام الهلال بعد 3 ايام 😰😰😰 pic.twitter.com/Pmzk8zr9b4
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