القبض على مشجعين بسبب استهداف حكمة مباراة في إنجلترا

ألقت الشرطة البريطانية القبض على مشجعين اثنين خلال مباراة بريمنجهام أمام شيفيلد وينزداي الأربعاء الماضي، بسبب إدعاءات حول تورطهما في ترديد هتافات تحث على كراهية النساء، تجاه الحكمة ريبيكا ويلش. وفاز بريمنجهام على شيفيلد وينزداي 2 /1 في دوري البطولة الإنجليزية، حيث سجل المدرب الجديد واين روني انتصاره الاول مع الفريق.

وتزامنت المباراة مع إلقاء القبض على شابين يبلغان من العمر 17 عاما، بسبب الهتافات المسيئة تجاه ويلش ، التي صنعت التاريخ في يناير الماضي، حينما أصبحت أول سيدة تدير مباراة في دوري البطولة الإنجليزية، عبر مواجهة بريمنجهام مع بريستون.

وذكر بيان لشرطة وست ميدلاندز، والذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم "ألقينا القبض على صبيين بسبب الهتافات التي تحث على كراهية النساء تجاه الحكمة خلال المباراة على ملعب بريمنجهام، سانت أندروز". وأضاف البيان "ضباطنا سمعوا الهتافات الموجهة إلى الحكمة وتصرفوا بسرعة للقبض على المشجعين، وكلاهما يبلغ من العمر 17 عاما". وأوضح البيان "إنهما محتجزان الآن للاشتباه في ارتكابهما جريمة تتعلق بالنظام العام، في الوقت الذي نجري فيه تحقيقات، فإننا لا نتسامح أبدا مع أي شكل من أشكال الكراهية ومن المهم إبلاغنا بجرائم الكراهية".