حارس برشلونة يغيب عن لقاء رايو فايكانو

أكدّ مدرب برشلونة تشافي هيرنانديس انّ حارسه الالماني مارك أندريه تير شتيغن سيغيب عن المواجهة المقبلة لبطل إسبانيا امام رايو فايكانو ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم غدا بسبب أوجاع في الظهر. وقال تشافي في مؤتمر صحافي اليوم: "مارك لن يتمكن من المشاركة غدًا، ولدينا ثقة كاملة في إينياكي بينيا، الجاهز بنسبة 100 بالمئة".

ويُعد بينيا (24 عامًا) من نتاج أكاديمية النادي وسبق ان خاض 5 مباريات بقميص الفريق الأوّل في برشلونة. وتعرّض النادي الكاتالوني للخسارة في مباراتيه الاخيرتين امام رايو، وهو يتخلف حاليًا بفارق اربع نقاط عن جيرونا متصدر الترتيب ومفاجأة الموسم الحالي.

في المقابل، يعود الهولندي فرانكي دي يونغ الى التشكيلة بعد تعافيه من الاصابة، لكنّ برشا سيفتقد ايضًا لجهود لاعب الوسط غافي لما تبقى من الموسم بعد تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا الأسبوع الماضي. وألقت بعض وسائل الاعلام الاسبانية اللوم على مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي، لكن تشافي قال إن الإصابة لم تكن خطأه. وأوضح تشافي "ليس لدي أي مشكلة مع دي لا فوينتي، إنها مشكلة في الروزنامة والعدد الكبير جدًا من المباريات".