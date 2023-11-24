عودة أسنسيو إلى تشكيلة باريس سان جرمان

عاد المهاجم الإسباني ماركو أسنسيو، المصاب منذ مطلع سبتمبر، إلى تشكيلة باريس سان جرمان الذي يخوض مواجهة منتظرة مع موناكو الجمعة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما أعلن ناديه.

وكان اللاعب الدولي البالغ 27 عاماً أصيب بقدمه خلال مشاركته مع منتخب بلاده في 8 سبتمبر.

انتقل إلى باريس سان جرمان بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني، فحقق بداية موسم جيّدة مع هدفين وتمريرة حاسمة في ثلاث مباريات.

ولم يستبعد مواطنه المدرب لويس إنريكي الذي اعتمده كمهاجم وهمي بين كيليان مبابي وعثمان ديمبيليه، الزج به في المباراة.

وقال لويس إنريكي الخميس عن أسنسيو والبرتغالي دانيلو بيريرا العائدين إلى تشكيلته "بمجرد عودتك إلى المجموعة بمقدورك أن تلعب، اللاعبان متاحان".

ويتصدر سان جرمان الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن نيس، فيما يحتل موناكو المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط.