غياب الزمالك رسمياً.. مواعيد مباريات السوبر المصري للأبطال

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مواعيد بطولة كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر المقبل.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن بيراميدز سيواجه فيوتشر، فيما يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر

وأضاف أن يوم 28 ديسمبر سيشهد مباراة تحديد المركز الثالث ثم نهائي البطولة مساء ذات اليوم.

وأوضح أن جميع مباريات البطولة سوف تقام على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبذلك تم إغلاق بشكل رسمي ملف مشاركة الزمالك في البطولة، بعدما تردد أنه هناك محاولات لخوض "الأبيض" المسابقة لزيادة الحضور الجماهيري.