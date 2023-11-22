أحداث شغب كبيرة.. ميسي يأمر لاعبي الأرجنتين بالانسحاب أمام البرازيل (فيديو)

شهدت قمة البرازيل والأرجنتين أحداث شغب كبيرة قبل دقائق من بدء المباراة، ليقرر النجم ليونيل ميسي عدم خوض بطل العالم 2022 للقاء.

وقرر ميسي سحب لاعبي منتخب الأرجنتين إلى خارج ملعب ماراكانا رافضاً خوض مباراة الفريق أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

واندلعت أحداث شغب كبيرة في المدرجات الخاصة بجمهور "التانغو"، وسط اشتباكات مع الأمن البرازيلي.

وتوجه لاعبون من الأرجنتين والبرازيل لمحاولة وقف أعمال العنف، وحل المشكلة قبل لحظات من بدء المباراة، ولكن الاشتباكات تزايدت.

وفي الوقت الذي لم يصل فيه الأمن إلى حل، قرر ليونيل ميسي سحب لاعبي الأرجنتين إلى خارج الملعب.