الأرجنتيني غاياردو مدرباً للاتحاد السعودي

أعلن نادي الإتحاد السعودي أمس تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعقد لمدة عام ونصف، خلفاً للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي أقيل بسبب تردّي النتائج. وكان نادي الإتحاد حامل اللقب أعلن إقالة سانتو قبل عشرة أيام، على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا بنتيجة 0-2.

وغادر غاياردو الذي كان مدرباً لنادي ريفربلايت وقاده لإحراز 14 لقباً في ثمانية أعوام قبل رحيله عنه في العام 2022، الأرجنتين السبت متجهاً إلى جدة.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" إن "مجلس إدارة شركة النادي تعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لعام ونصف". ومن المُرتقب أن يقود المدرّب نادي الإتحاد ونجمه الفرنسي كريم بنزيمة، في مباراته المقبلة أمام الاتفاق الجمعة في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.