هالاند يصيب مانشستر سيتي بالذعر قبل قمة ليفربول

أكدت وسائل إعلام بريطانية أن المدرب بيب غوارديولا أصبح في مأزق عقب تعرض النجم إرلينغ هالاند لإصابة قوية أثناء مشاركته مع النرويج ضد جزر فاروه.

قالت الصحيفة إن الدولي النرويجي تعرض لإصابة في الكاحل قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأضافت: "غوارديولا سيكون متلهفاً لفهم موعد تعافي هالاند، خاصة أن الفريق يستعد للمباراة القوية أمام ليفربول يوم 25 نوفمبر الجاري بعد أسبوع بالتحديد".

ونقلت تصريحات أدلى بها طبيبة المنتخب النرويجي أولا ساند قال فيها: "لقد تألم على الفور ثم اختفى سريعا، لذا سنرى كيف ستكون حالته".

وتابع: "المشكلة مشابهة لتلك التي أجبرت اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً على مغادرة الملعب خلال فوز السيتي على بورنموث في وقت سابق من هذا الشهر".

واختتمت: "من المتوقع إراحة هالاند من المشاركة في المباراة المقبلة أمام أسكتلندا، وهو ما يسعد السيتي حتى يحصل هداف الفريق على راحة مناسبة ويصبح جاهزاً لمواجهة ليفربول".