بعد الفوز الساحق على جيبوتي.. محمد صلاح يتخطى أبو تريكة ويقترب من حسام حسن

فوز ساحق حققه منتخب مصر على جيبوتي بستة أهداف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب مصر: محمد صلاح (سوبر هاتريك) ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

ويعد ذلك ثالث أكبر فوز لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ناميبيا بنتيجة 8-2 في تصفيات 2002 وفلسطين 7-1 في 1934.

ولأول مرة يسجل صلاح سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر، وهو الأول منذ عماد متعب في شباك السودان في دورة الألعاب العربية 2007.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا متفوقاً على رقم محمد أبو تريكة.

فقد نجح محمد صلاح في كسر رقم محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي كان هدافاً تاريخياً للمنتخب في تصفيات كأس العالم على مر التاريخ.

صلاح كان متأخرا عن أبو تريكة بفارق 3 أهداف، لينجح في تسجيل رباعية في المباراة جعلته يتخطى هداف الأهلي السابق ويعلن عن هدفه رقم 15 في التصفيات المونديالية بالقميص المصري.

يتربع حسام حسن هداف الأهلي والزمالك السابق على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 69 هدفاً، وهو الوحيد الذي يسبق محمد صلاح في الترتيب.

لاعب ليفربول كان لديه قبل المباراة 49 هدفاً دولياً، ليرفع رصيده إلى 53 هدفاً، ويصبح على بعد 16 هدفا فقط من كسر رقم حسام حسن والحصول على لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وبات مصطفى محمد وتريزيجيه ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا بقميص منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا برصيد 4 أهداف بعد صلاح صاحب الـ 8 أهداف.