الأردن وطاجيكستان.. مباراة الوقت القاتل

سقط منتخب الأردن في فخ التعادل أمام مضيفه طاجيكستان 1-1 في دوشانبي، في افتتاح منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

ومنح البديل شاهروم سامييف التقدم لطاجيكستان في الدقيقة 89، قبل أن يدرك المحترف في صفوف الأهلي القطري يزن النعيمات التعادل (90+3).

وبهذا التعادل، افتتح كل منتخب رصيده بنقطة واحدة في المجموعة التي تشهد لاحقاً مواجهة السعودية مع باكستان.

ويلتقي منتخب الأردن مع نظيره السعودي على ستاد عمان الدولي، بينما يحلّ منتخب طاجيكستان ضيفا على باكستان في الجولة الثانية الثلاثاء القادم.

ورغم شوط أول بدأ بهجوم ضاغط من المنتخب الطاجيكي ومحاولات للوصول إلى مرمى الحارس يزيد أبو ليلى وخصوصاً من طرفي الملعب، وارتباك واضح في الدفاع الأردني، لم تثمر الدقائق الـ45 هدفاً لأي من المنتخبين.

وتجددت محاولات المنتخب الطاجيكي مطلع الشوط الثاني، وكاد يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة، خصوصاً عن طريق أمادوني كامولوف (46).

وإلى الدقائق العشر الأخيرة، شهدت المباراة إثارة كبيرة من الطرفين، حتى استغلّ المنتخب الطاجيكي هجمة منظمة وصلت إلى أليشر هاليلوف الذي سدد كرة قوية ارتدت من الحارس أبو ليلى، وتهادت أمام البديل سامييف الذي سددها في سقف المرمى (89).

لكن منتخب الأردن لم يرفع راية الاستسلام وسجّل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما اخترق إحسان حداد الجهة اليمنى وقدّم كرة عرضية نموذجية حوّلها النعيمات من لمسة واحدة في الشباك.