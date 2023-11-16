قلب والدة مبابي مع فريق محمد صلاح!

يبدو أن ثورة ستشهدها كرة القدم العالمية اعتباراً من الموسم المقبل الذي سيتحدد فيه مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي برحيله المرتقب عن باريس سان جيرمان إلى نادٍ أوروبي كبير تشجعه والدته جزائرية الأصل فايزة العماري.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية بأن نادي ريال مدريد تراجع بشكل مفاجئ عن ضم مبابي (24 سنة) الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، مما يعني أنه يمكن الحصول على خدماته في صفقة انتقال مجانية مع نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أنهى سعيه لضم مبابي بسبب مغالاته المالية حيث اشترط اللاعب الحصول على راتب سنوي قدره 35 مليون يورو بعد خصم الضرائب فضلاً عن مكافأة توقيع تبلغ 100 مليون يورو، ومن أبرز الشروط أيضاً اللعب بمركز الجناح الأيسر الذي يشغله نجم ريال مدريد الحالي فينيسيوس جونيور.

من جهتها، نقلت قناة روسيا اليوم عن تقارير أوروبية بأن فايزة العماري والدة مبابي ووكيلة أعماله من أبرز مشجعي ليفربول منذ صغرها، وتدرس خيارات انتقال نجلها إلى "الريدز" من ضمن خيارات الموسم المقبل ما يدفع الجماهير لتوقع فريق خطير لليفربول العريق في حال إتمام الصفقة التاريخية التي قد تجمع بين مبابي والنجم المصري محمد صلاح في فريق واحد.

يذكر أن مدرب ليفربول الحالي الألماني يورغن كلوب تغزل في مبابي في إحدى المؤتمرات الصحافية، وقال: "أنا أحبه (مبابي)، لأكون صادقا. يا له من لاعب وهو فتى لطيف أيضا".

فهل ينتهي يتحول ملف مبابي من ريال مدريد إلى ليفربول؟.