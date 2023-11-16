إيقاف لاعب في دوري السلة الأميركي بسبب "تصرف غير رياضي"

قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء أمس إيقاف درايموند جرين لاعب جولدن ستيت واريورز خمس مباريات بعد جذبه رودي جوبرت لاعب مينسوتا تيمبرولفز من عنقه "في تصرف غير رياضي وخطير" خلال مباراة الفريقين يوم الثلاثاء.

وتعرض جوبرت وزميله في صفوف مينسوتا، جادين ماكدانييلز لغرامة مالية قدرها 25 ألف دولار، كما تلقى وكلاي تومسون لاعب واريورز الغرامة ذاتها.

لكن العقوبة بحق جرين هي الأشد قسوة رياضيا وماليا، حيث أن الإيقاف سيكلفه حوالي 770 ألف دولار كاستقطاعات من راتبه. وبدأت الواقعة حينما "تشابك تومسون وماكدانييلز وكانا يمسكان ويسحبان قمصان بعضهما البعض"، وخرج الوضع عن السيطرة بعد أن وضع جوبير ذراعيه حول تومسون ثم تدخل جرين ولف ذراعيه حول عنق جوبرت.