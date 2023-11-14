نجمان خارج تشكيلة إنجلترا في تصفيات أوروبا

يغيب نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام ومدافع تشلسي ليفاي كولويل عن المباراتين الأخيرتين للمنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم ضد مالطا ومقدونيا الشمالية بسبب الإصابة، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء.

ووصل اللاعبان البالغان 20 عاماً الى مقر تدريبات المنتخب الإنجليزي في "ساينت جورج بارك" الإثنين "من أجل اجراء تقييم، لكنهما سيعودان الآن الى ريال مدريد وتشلسي توالياً لمواصلة عملية إعادة التأهيل" بحسب الاتحاد.

ومن المتوقع أن يكون مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولاعب وسط مانشستر سيتي كالفين فيليبس متاحين لمواجهة مالطا الجمعة على ملعب "ويمبلي" في لندن بعد تأخير التحاقهما بالفريق حتى وقت لاحق من الأسبوع الحالي "لأسباب شخصية".

وسبق للمدرب غاريث ساوثغيت أن أجرى تعديلات على تشكيلته باستدعاء كل من كول بالمر وإيزري كونزا وريكو لويس من أجل تعويض المصابين جيمس ماديسون وكالوم ويلسون ولويس دانك.

وضمنت إنجلترا بطاقة تأهلها الى النهائيات في الجولة الماضية بفوزها على إيطاليا 3-1 في إعادة لنهائي النسخة الماضية الذي خسرته بركلات الترجيح صيف 2021 على ملعب "ويمبلي"، وستكون بحاجة الى نقطة من مباراتيها الأخيرتين لضمان صدارة المجموعة الثالثة.