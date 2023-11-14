محمد صلاح من أفضل 3 مهاجمين في العالم.. مدرب إنجليزي يتغنى بهداف ليفربول

أشاد مدرب فريق برينتفورد، توماس فرانك، بقدرات النجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح، بعد فوز الريدز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، وقدم فيها محمد صلاح أداءً رائعًا في حيث سجل هدفين ليواصل تألقه في صراع الهدافين.



وقال المدرب الإنجليزي توماس فرانك في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "مدرب ليفربول كلوب، دائما ما يشيد بمحمد صلاح، كثيرًا، لكنني في الواقع لا أعرف ما إذا كان قد حصل على ما يكفي من الثناء، من وجهة نظري، هناك إمكانية لأن يكون محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، على الأرجح، من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، يا له من مستوى يقدمه".

وأضاف المدرب الذي خسر من ليفربول: "يجب أن يكون أحد أفضل اللاعبين الهجوميين في العالم، ليس ضمن العشرة الأوائل، بل الثلاثة الأوائل، عندما يلعب أمامك لاعب بهذه الجودة، فأنت تعلم أن هناك مشكلة".

وعن هدفا محمد صلاح، قال: "بالنسبة للهدف الثاني، نحن لم نقدم أداءً دفاعيًا بدرجة جيدة كافية، ولكن الأول عبارة عن هجمة واضحة ومميزة لليفربول، ووصلت الكرة إلى محمد صلاح، لكن ليس كل لاعب يسجل من هذا الموقف، وهذا يظهر فقط إمكانيات محمد صلاح".