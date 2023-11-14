بديل أنشيلوتي جاهز.. باير ليفركوزن يسهل مهمة ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد أصبحت مهمته سهلة في التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو في الصيف المقبل.

أوضحت صحيفة "مدريد إكستر" أن باير ليفركوزن لن يمنع المدرب الإسباني من الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقد يتضمن شرطاً جزائياً يسمح له بإنهاء ارتباطه بالنادي الألماني.

وأضافت: "ريال مدريد يعد من أبرز المهتمين بكسب خدمات لاعبه السابق، ليتولى تدريب الفريق خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي".

وأشارت إلى أن "الملكي" يتحتم عليه دفع ما يتراوح بين 15 إلى 18 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد ألونسو مع متصدر الدوري الألماني، ليحصل على توقيعه ويقود الفريق في الموسم المقبل.