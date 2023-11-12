الاتحاد الألماني يفتح تحقيقا في وقائع الشغب خلال مباريات "البوندسليغا"

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا في حوادث الشغب التي رافقت المباريات في الدوري الألماني (البوندسليغا)، والتي جرت هذا الأسبوع في أوجسبورج وبوخوم وسانت باولي.وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد أن "لجنة التحكم ستجري تحقيقا في الوقائع التي شهدتها المباريات الثلاث وستفحص الأحداث".

وظل رجلان في الحبس اليوم عقب إلقاء ألعاب نارية صوب مدرجات جماهير هوفنهايم خلال التعادل على ملعب أوجسبورج 1 /1 أمس. وقالت الشرطة أن 11 مشجعا أصيبوا، أغلبهم بحالة هلع جراء صوت انفجار الألعاب النارية ، دون وجود خطورة على حياة أي منهم، ولكن صحيفة "اوجسبرجر الجماينه" ذكرت أن من بين المصابين طفل يبلغ من العمر 12 عاما وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما. وألقي القبض على الرجلين خلال المباراة باستخدام تسجيلات الفيديو، ويشتبه في تورطهما في تلك الأحداث. وقرر الحكم فيليز بريتش إيقاف المباراة لنحو خمس دقائق في الدقيقة 57 بعد الحادث، قبل أن يتم استئناف المباراة دون أن تشهد وقائع عنف جديدة. كما وقعت أعمال عنف خلال مباراة بوخوم مع كولن أمس حيث اشتبكت الشرطة مع جماهير كولن مع استخدام رذاذ الفلفل لتفريق الجماهير.