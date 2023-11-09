ريال مدريد يخسر حارسه كيبا بسبب الإصابة

تعرّض حارس مرمى ريال مدريد كيبا أريسابالاغا لإصابة في العضلة المقرّبة خلال عملية الإحماء قبيل مواجهة النادي الإسباني مع براغا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا أمس، ما قد يُبعده عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع. وخضع كيبا لفحوص طبية اليوم كشفت عن تمزّق بسيط في العضلة المقرّبة لساقه اليمنى، ومن المقرّر أن يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي الجمعة.

واشتكى الحارس المُعار من تشلسي الإنكليزي ليحلّ بدلاً من الأساسي المصاب في ركبته البلجيكي تيبو كورتوا، من بعض الانزعاج خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة براغا. وحلّ بدلاً منه الأوكراني أندري لونين الذي حافظ على شباكه نظيفة ليقود ريال إلى الفوز 3-0 ويتأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأمّ.

وقالت مصادر في ريال مدريد لوكالة (فرانس برس) إن كيبا قد يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وبالتالي سيغيب عن مباراة السبت في الدوري ضد فالنسيا في سانتياغو برنابيو، كما سيغيب عن تصفيات كأس أوروبا 2024 المقبلة لإسبانيا في قبرص في 16 نوفمبر، وعلى أرضها أمام جورجيا في 19 من الشهر نفسه.