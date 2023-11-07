مدرب أرسنال أرتيتا يتعهد بـ"رفع الصوت" في وجه "الفار"

تعهّد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بمواصلة "رفع الصوت" في وجه الأخطاء الناجمة عن تدخل حكم الفيديو المساعد "الفار"، ليجدّد بذلك الموقف الغاضب الذي صدر عنه بعد خسارة فريقه أرسنال أمام مضيفه نيوكاسل السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومُني أرسنال بخسارته الأولى للموسم بعدما سقط في ملعب نيوكاسل بهدف وحيد مثير للجدل سجله أنتوني غوردون في الشوط الثاني من اللقاء.

وتدخل "الفار" للتحقق من ثلاث مخالفات مختلفة في هذا الهدف، قبل أن يصل إلى قرار أثار حفيظة أرتيتا الذي شاهد فريقه يتلقى الهزيمة الأولى، ما جعله متخلفاً في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.

ولم يخفِ الإسباني امتعاضه بعد المباراة، قائلاً إنه "من العار" احتساب هذا الهدف في موقف حظي بمساندة تامة من النادي الذي أصدر بياناً يؤيّد فيه موقف مدربه.

ورداً على سؤال اليوم الثلاثاء عما إذا كان سيفعل أي شيء بشكل مختلف، قال المدرب الإسباني إن من واجبه تقديم "تقييم واضح جداً وصادق لما حدث في المباراة"، مضيفاً "واجبي هو الدفاع عن لاعبي فريقي، ودعم لاعبي فريقي، دعم فريقي، والدفاع عن أُناسي بأفضل طريقة ممكنة، وهذا ما سأفعله مراراً وتكراراً".

وتابع "أفعل ذلك ليس استناداً الى مشاعري، (لكن) بالأدلة وبأكبر قدر ممكن من الوضوح".

وأشار الإسباني الذي كان يتحدث عشية مباراة فريقه على أرضه ضد إشبيلية الإسباني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الى أنه من واجب المدربين مناقشة القضايا المتعلقة باستخدام "الفار".

ورأى أن "الأخطاء جزء من التطور. المسار لن يكون أبداً (دائماً صعوداً)، ستكون هناك دائماً مطبات في الطريق وهذه الأشياء ضرورية لتحسين اللعبة بالطريقة الصحيحة"، مستطرداً "لكن علينا أن نتحدث بصوت مرتفع. إذا كانت لديك مشكلة ووضعتها في الدرج، فستكون المشكلة في الدرج وستصبح كريهة الرائحة في مرحلة ما".

وشدد "إذا كانت لديك مشكلة، فلنتحدث عنها، لنحاول تحسينها. هذا ما نحاول القيام به. لا شيء آخر".

وكانت تقنية "الفار" تحت الأضواء مرة أخرى خلال فوز تشلسي الإثنين على جاره توتنهام 4-1 في ختام المرحلة الحادية عشرة، وذلك في لقاء أكمله الأخير بتسعة لاعبين، مع الاحتكام في العديد من الحالات الى حكم الفيديو المساعد.

وأعرب المدرب الأسترالي لتوتنهام أنج بوستيكوغلو عن امتعاضه مما حصل في اللقاء، معتبراً أن التكنولوجيا قللت من سلطة الحكام وأن التوقف الطويل الناجم عن تدخل "الفار" سيصبح القاعدة.

وأضاف "لا يمكنك أن تقول لي إن الحكام يتحكمون في المباريات. كلا، ليسوا كذلك. التحكم من الخارج لكن هذا ما تسير نحوه اللعبة. عليك أن تقبل الأمر ومحاولة التعامل معه".