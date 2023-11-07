طردان و5 أهداف ملغية في أغرب مباريات "البريمييرليغ" (فيديو)
حقق تشيلسي انتصارا مثيرا على مضيفه توتنهام بنتيجة (4-1)، مساء الإثنين، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
سجل رباعية تشيلسي كول بالمر (35) ونيكولاس جاكسون (75- 94- 97)، بينما أحرز هدف توتنهام الوحيد ديان كولوسيفسكي (6).
وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد توتنهام عند 26 نقطة في المركز الثاني.
توتنهام يفاجئ تشيلسي مبكراً في ديربي لندن #الدوري_الإنجليزي | #توتنهام_تشيلسي pic.twitter.com/aFNSGGlckX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2023
وشهد الشوط الأول إحراز 6 أهداف بينهم 4 لم يتم احتسابهم، وهدف غير محتسب تحول إلى ركلة جزاء وطرد، إلى جانب 3 تبديلات اضطرارية، مع إصابتين في دقيقتين لنفس الفريق، واحتساب 12 دقيقة وقت بدلا من الضائع.
الخسارة حرمت توتنهام من صدارة الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة بفارق نقطة عن المستفيد الأكبر مانشستر سيتي حامل اللقب.
ماذا فعلت يا ديستيني أودوجي؟— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2023
البطاقة الحمراء الثانية لتوتنهام 🟥🟥#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_تشلسي pic.twitter.com/iP0GVaGwaP
تشيلسي على الجانب الآخر رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، محققا فوزه الأول في آخر 3 مباريات.
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