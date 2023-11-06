إصابة مدافع إنتر بافارد بخلع في الركبة

خسر إنتر خدمات مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافارد لأسابيع عدة بسبب الإصابة، وفق ما أعلن الإثنين متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال إنتر "خضع بنجامان بافارد لفحص طبي في معهد هومانيتاس في روزانو هذا الصباح. أثبتت الفحوص أنه يعاني من خلع في الركبة. سيحتاج المدافع الفرنسي الى ارتداء دعامة لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع قبل بدء عملية إعادة التأهيل".

وأصيب الوافد هذا الصيف من بايرن ميونيخ الألماني خلال الفوز على أتالانتا 2-1 السبت في المرحلة الـ11 من الدوري المحلي وخرج من الملعب في الدقيقة 33 من المباراة التي كانت التاسعة له أساسياً بألوان "نيراتسوري" في جميع المسابقات من أصل تسع مشاركات.

ووفقاً لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، سيغيب ابن الـ27 عاماً عن فريق المدرب سيموني إنزاغي لثمانية أسابيع، ما يعني أنه من المستبعد عودته الى الملاعب هذا العام.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن يوفنتوس، فيما يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف خلف ريال سوسييداد الإسباني قبل مباراته الأربعاء مع مضيفه سالزبورغ النمسوي في الجولة الرابعة.