مشهد غريب.. كلب يحتفل بتتويج فلومينينسي بكأس ليبرتادوريس بطريقة هيستيرية (فيديو)

تداولت حسابات برازيلية على منصة التواصل الاجتماعي مشهد غريب عندما احتفل كلب بهدف فوز فلومينينسي بلقب كأس ليبرتادوريس السبت على حسب بوكا جونيورز.

وظهر الكلب في مقطع الفيديو مرتدياً قميص الفريق البرازيلي وهو يتابع اللقاء بحماس كبير، قبل أن يحتفل بطريقة غير متوقعة عندما أحرز جون كينيدي الهدف الثاني في الدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول، وهو الهدف الذي منح الفريق اللقب.

وكان فلومينينسي البرازيلي قد حقق إنجازاً تاريخياً بحصوله على لقب كأس ليبرتادوريس بتغلّبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين لواحد بعد التمديد في نهائي البطولة القارّية على ملعب "ماراكانا".