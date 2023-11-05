إنجاز تاريخي.. فلومينينسي بطلاً لكوبا ليبرتادوريس (صور وفيديو)

حقق فلومينينسي البرازيلي إنجازاً تاريخياً بحصوله على لقب كأس ليبرتادوريس بتغلّبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين لواحد بعد التمديد في نهائي البطولة القارّية على ملعب "ماراكانا".

وانتهى الوقت الأصلي للموقعة المثيرة على نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) ليتمّ الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

وتمكّن ممثّل كرة القدم البرازيلية من توقيع هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول ونجح في الحفاظ عليه حتّى نهاية الوقت الإضافي.

وبصم على هدفي الفائز كل من الأرجنتيني جيرمان كانو (36) وجون كينيدي (99).

في المقابل أحرز البيروفي لويس أدفينكولا على هدف الخاسر الوحيد (72).

وشهدت موقعة ملعب "ماراكانا" طرد لاعبي فلومينينسي جون كينيدي (102) وبوكا جونيورز الكولومبي فرانك فابرا (105).

ودخل الفريق البرازيلي تاريخ كرة القدم في أميركا الجنوبية بإحرازه اللقب القارّي للمرّة الأولى.

وكان فلومينينسي قد بلغ نهائي نسخة 2008 لكنّه خسر اللقب أمام كيتو الإكوادوري بركلات الترجيح.

أمّا بوكا فقد فشل في تحقيق سابع تتويجاته على مستوى "كوبا ليبرتادوريس"، والالتحاق بمواطنه إنديبينديينتي صاحب الرقم القياسي في المسابقة، بعد نيله نسخ سنوات 1977 و1978 و2000 و2001 و2003 و2007.

يذكر أنّ فلومينينسي قد ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في السعودية في ديسمبر المقبل.