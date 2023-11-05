الصفقة تمت.. محمد صلاح إلى الدوري السعودي

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل رحيله من ليفربول.

أوضحت صحيفة "تيم ووك" أن الصفقة تمت وتم الكشف عن المبلغ الذي سيحصل عليه ليفربول نظير بيع نجمه المصري.

وأضافت: "صلاح وافق شفهياً على الانتقال إلى الدوري السعودي، والصفقة بالفعل منتهية، ولكن لم يتم تحديد هوية النادي الذي سيحصل على خدمات".

وتابعت: "الدولي المصري هو أقوى سلاح هجومي في ليفربول وأسطورة حقيقية في الدوري الإنجليزي، ويعد صاحب أعلى الأهداف مع "الريدز" في كل المواسم الستة الكاملة التي قضاها في النادي، ومع ذلك، فإن التكهنات بأنه سينتقل إلى الدوري السعودي المزدهر ترفض الاختفاء".

وواصلت: "بدأت الشائعات في غير موسمها وبلغت ذروتها عندما عرض الاتحاد على ليفربول عرضاً قد يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني".

وأردفت: "مع ذلك، فإن النتيجة قد تكون مختلفة في نهاية الموسم، إذ سيبلغ صلاح 32 عاماً في يونيو وسيدخل السنة الأخيرة من عقده في ذلك الوقت".

وزادت: "في حين أن فكرة فقدان صلاح ستملأ مشجعي ليفربول بالخوف، فإن فرصة استرداد 150 مليون جنيه إسترليني للاعب يبلغ من العمر 32 عاماً في العام الأخير من عقده قد تكون جيدة جداً بحيث لا يمكن لصانعي القرار في النادي تجاهلها".