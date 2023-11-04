ماينز يفسخ عقد أنور الغازي.. ورد قوي من اللاعب الهولندي

أعلن نادي ماينز الألماني فسخ تعاقده مع أنور الغازي عقب نشره تدوينات تتعلق بالأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النادي الألماني، في بيان رسمي الجمعة، أن عقد اللاعب الهولندي تم فسخه بشكل فوري.

وأوضح: "ماينز ينهي العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي بأثر فوري اليوم الجمعة. النادي يتخذ هذا الإجراء ردا على بيانات اللاعب ومنشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان الغازي قد انضم إلى ماينز في صفقة انتقال حر في سبتمبر الماضي، بعد رحيله عن أيندهوفن.

وخاض الغازي خمس مباريات مع ماينز صنع خلالهم هدفا وحيدا.

في المقابل نشر اللاعب الهولندي رداً قوياً على فسخ عقده، وقال على حسابه في منصة "إنستغرام" إنه: "قف مع الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف وحدك".

وأضاف: "خسارة مصدر رزقي ليست شيئا مقارنة بالجحيم الذي تم إطلاقه على الأبرياء والضعفاء".