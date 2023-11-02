غرينوود يقود خيتافي للفوز 12-0

سجل الجناح الإنجليزي مايسون غرينوود، هدفين ليقود فريقه خيتافي إلى فوز كاسح على تاردينتا من الدرجة السادسة 12-0، ضمن منافسات الدور الأول من كأس إسبانيا لكرة القدم.

وانضم غرينوود إلى خيتافي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث قرر النادي الإنجليزي أنه يجب أن يواصل مسيرته في مكان آخر إثر تحقيق داخلي، بعد إسقاط تهم موجهة إليه بالاغتصاب والاعتداء في فبراير الماضي.

وسجل غرينوود هدفين وأوسكار رودريغيس ثلاثية ليساهما في تحقيق فريقهما خيتافي الفوز الإسباني الأكبر بالكأس في القرن الحادي والعشرين، وهو انتصار قياسي للنادي في أي مسابقة.

وكان فريق خيتافي على وشك معادلة أعرض فوز في تاريخ كأس إسبانيا، وهو انتصار ريال مورسيا على سييزا بروميساس 14-0 في العام 1992.