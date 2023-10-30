حكيمي يورط مبابي في أزمة.. نجم فرنسا ينتفض للدفاع عن صديقه (فيديو)

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن سبب الأزمة التي اندلعت بين النجم كيليان مبابي وجمهور نادي بريست عقب مباراة الأخير مع باريس سان جيرمان في الدوري المحلي.

قالت صحيفة "أكتي فووت" إن النجم المغربي أشرف حكيمي هو سبب الأزمة، بعدما انتفض زميله في بي إس جي للدفاع عنه من هجوم الجمهور عليه.

وأشارت إلى أن الدولي الفرنسي دخل في مناوشات مع جماهير بريست بعد إحراز هدف الفوز بنتيجة (3-2)، واستمرت المناوشات حتى استبداله وخروجه من الملعب.

وأضافت: "حصل مبابي على بطاقة صفراء بعدما احتفل بالهدف الثالث، بإشارات تستفز جماهير بريست، التي ردت عليه بإشارات حادة وغاضبة".

ونشر مبابي على حسابه في منصة إكس تغريدة يبرر فيها سبب انفعاله، مؤكداً أن ما فعله، للرد على الإهانات التي تعرض لها أحد زملائه، دون أن يذكر اسمه.

وذكرت الصحيفة أن مبابي انتفض للدفاع عن زميله المغربي أشرف حكيمي، بعدما تعرض الأخير لهتافات مسيئة من جماهير بريست، تتعلق باتهامه بالاعتداء جنسيا على فتاة في مارس (آذار) الماضي.

واختتمت: "المدرب الإسباني لويس إنريكي استبدل مبابي في الدقائق الأخيرة بناء على رغبة النجم الفرنسي".