رفع الأثقال الإماراتية تتقلد 4 ميداليات "عربية"

تقلد لاعبو المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لرفع الأثقال الإمارات أربع ميداليات (فضيتان وبرونزيتان) مع ختام اليوم الثالث من البطولة العربية للمنتخبات والأندية التي تستضيفها القاهرة، ويسدل الستار عليها الثلاثاء المقبل.

وتمكنت لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال جوليا كاتو من الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية لوزن (64 كغم)، بينما حلت زميلتها باولا جارسيا بالمركز الرابع في الوزن نفسه، وفي وزن (71 كغم) تمكنت هدى شكري من إضافة الميدالية الفضية الثانية للنادي، ونالت زميلتها مونسيرات فيلاسكيز الميدالية البرونزية في الوزن نفسه.

وعلى صعيد المنتخب الوطني، حصلت مي المدني برونزية النتر لوزن (71 كغم)، في البطولة العربية، ولم يحالف التوفيق زميلتها في المنتخب فاطمة ناروئي التي حلت بالمركز الـ11 في وزن (64 كغم).

ويشارك غداً الأحد لاعب المنتخب عيسى البلوشي في منافسات وزن 89 كغم في البطولة العربية، ولاعبة نادي أبوظبي أنجيلا هيل في منافسات (67 كغم) في بطولة الأندية.

