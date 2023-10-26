إيقاف اللاعب الإيطالي تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم اليوم ايقاف لاعب المنتخب الأول ونادي نيوكاسل الانكليزي ساندرو تونالي 10 اشهر لمراهناته على مباريات كروية بينها لفريقه السابق ميلان بين عامي 2020 و2023 على منصات غير قانونية. وبات تونالي (23 عاما) وهو اغلى لاعب ايطالي في التاريخ بعد انتقاله الى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ 64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجيولي الذي اوقف 7 اشهر.

وأفاد الاتحاد الإيطالي لوكالة (فرانس برس) أن "عقوبة تونالي هي أصلا 18 شهرا: 10 اشهر مع التنفيذ و8 أشهر تحت المراقبة". وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل اليها، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024-2025. وكان تونالي استبعد من تجمع منتخب بلاده استعدادا للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي وغاب عن مباراتي ايطاليا ضد مالطا وإنكلترا وذلك على خلفية مراهنات رياضية غير قانونية.